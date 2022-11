Mais de 200 mil jovens de todo o mundo já se inscreveram na JMJ Lisboa 2023

Mais de 200 mil jovens já se inscreveram na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, anunciou esta quarta-feira o Comité Organizador Local (COL), precisamente no dia em que se assinala um mês da inscrição do Papa Francisco para o evento.

“Com representantes de mais de 120 países inscritos, provenientes não só da Europa, mas também de África e da América do Norte, Central e do Sul, a mobilização destes jovens para a inscrição reflete a diversidade de ter peregrinos de todo o mundo a participar na JMJ Lisboa 2023”, pode ler-se na nota divulgada no site da JMJ.

Por países, Portugal e Espanha lideram o número de inscritos, seguindo-se Polónia e Itália.

No continente americano, os países com maior representatividade são os EUA, o Brasil, o México e o Equador.

Já na África, destacam-se os países de língua oficial portuguesa – Moçambique, Angola e Guiné-Bissau.

“Todas as iniciativas da JMJ Lisboa 2023, incluindo os eventos centrais com o Papa Francisco, são de acesso gratuito para todos. No seguimento do que acontece em todas as Jornadas, a inscrição permite que os peregrinos possam ter acesso a diversos pacotes, mediante as suas necessidades ao nível de serviços, como o alojamento e a alimentação, e em função do período que permanecem em Lisboa”, acrescenta a nota.

Quem se pretenda inscrever como peregrino, voluntário, para o Festival da Juventude e para a Feira Vocacional na JMJ Lisboa 2023, poderá fazê-lo através do site oficial.