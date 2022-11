Censos 2021. Portugal tem menos católicos e mais pessoas sem religião

Na última década, o número de católicos em Portugal diminuiu 8,1%, passando de 88,3%, em 2011, para 80,2%, em 2021. Os dados foram revelados esta quarta-feira nos Censos 2021, que indicam também que há mais 6,6% de pessoas sem religião. Importa considerar que a pergunta relativa à religião, nos Censos 2021, é de cariz facultativo, mas obteve uma taxa de resposta de 97%.

De acordo com o estudo, o maior e mais abrangente sobre a população em Portugal, a percentagem de cidadãos que afirma ser protestante/evangélica sofreu um aumento de 1,2% (de 0,9% para 2,1%). Os ortodoxos mantiveram-se nos 0,7%, enquanto o grupo das pessoas com outra religião passou de 2,6% para 2,9%, ao longo de uma década.

Ao todo, segundo os Censos de 2021, budistas, hindus, judeus e muçulmanos somam 1,1% da população, com os muçulmanos em maior número neste grupo (0,4%). Além destes, há mais 24.366 pessoas (0,3%) que professam outra religião não cristã. Pela primeira vez na história deste inquérito, as testemunhas de Jeová foram contabilizadas. Representam 0,7 % do total.

Olhando para os dados agora divulgados, Alfredo Teixeira, professor e investigador da Universidade Católica, constata que “a sociedade portuguesa, que viveu historicamente a partir de uma forte identificação cultural com as instituições católicas, está a fazer um percurso de pluralização”.