Papa em Asti reencontra “o sabor das raízes" e renova convite para a JMJ Lisboa 2023

“Daqui, destas terras, emigrou o meu pai para a Argentina”, disse esta manhã o Papa. “E vim a estas terras, preciosas pelos bons produtos do solo e sobretudo pela genuína laboriosidade da gente, para reencontrar o sabor das raízes”.

Francisco, que chegou ontem a esta cidade do Piemonte, terra dos seus pais e avós, para se encontrar com familiares e participar no aniversário de uma prima nonagenária, celebrou missa esta manhã na catedral da cidade.

Na homilia da missa, o Santo Padre refletiu sobre a realeza de Cristo, cujo abraço quer envolver a todos e alertou para o “risco que corre também a nossa fé, que definha se permanecer uma teoria sem se fazer vida prática, se não houver envolvimento, se não nos gastarmos pessoalmente, se não nos comprometermos.” Se assim for, “tornam-se cristãos de fachada, que dizem acreditar em Deus e querer a paz, mas não rezam nem cuidam do próximo”, alertou.

“Irmãos, irmãs, hoje o nosso Rei olha-nos da cruz de braços abertos . Cabe a nós escolher se sermos espectadores ou envolvidos. Vemos as crises de hoje, o declínio da fé, a falta de participação... E que fazemos? Limitamo-nos a fazer teorias, a criticar, ou arregaçamos as mangas, comprometemo- nos na vida, passamos do «se» das desculpas ao «sim» da oração e do serviço?”, interroga o Papa. “Todos pensamos saber o que está errado na sociedade, no mundo, até na Igreja, mas depois... fazemos alguma coisa? Metemos as mãos na massa, como o nosso Deus pregado no madeiro, ou ficamos a olhar com as mãos nos bolsos?”