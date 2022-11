"Não podemos subestimar a capacidade dos jovens superarem os desafios, mesmo os económicos"

João Chagas espera que na JMJ Lisboa 2023 se inicie “uma pandemia virtuosa e bela” que possa “contagiar os jovens de Portugal e do mundo inteiro com a alegria nova de ser cristão”.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a partir do Vaticano, João Chagas lembra que “há uma tradição para ajudar os jovens dos países mais pobres a participar no evento”.

O responsável pelo sector da Juventude do Dicastério para os Leigos na Santa Sé, padre João Chagas, não acredita que a inflação possa retrair os jovens a participar na Jornada Mundial da Juventude do próximo ano.

Em algumas partes do mundo, como a América Latina, de onde eu venho, esse protagonismo dos jovens já se percebe de um modo mais evidente. Mas há outras culturas em que a dimensão hierárquica é muito forte e também a questão do protagonismo dos adultos. E nem sempre os jovens encontram o espaço para suas iniciativas. Mas, tem-nos chegado sempre mais notícias de várias partes do mundo, como por exemplo da África da Ásia, onde cada vez mais tem-se dado confiança e responsabilidade aos jovens.

Em algumas partes do mundo, já se celebrava a Jornada Mundial da Juventude no Dia de Cristo Rei. Não em muitos lugares, mas em alguns. Também, noutros, noutro momento do ano. Nunca houve, assim, uma total uniformidade, como acho que também não vai acontecer agora, mas, nas orientações pastorais que nós damos como dicastério, fica claro que, por várias razões, às vezes ,por uma questão de clima, às vezes, por uma questão de oportunidade pastoral, pode-se celebrar em outra data. O importante é que nessa data a Igreja toda se volte para os jovens, faça campanhas de comunicação. Nós mesmos, no dicastério, estamos a fazer uma campanha de comunicação: rezem pelos jovens e coloquem-nos no centro da vossa atenção pastoral.

Essa novidade tem sido uma oportunidade de relançar a celebração da jornada nas igrejas particulares. Especialmente, após o Sínodo de 2018, o Sínodo dos Jovens. No documento final do Sínodo, fala-se da importância da celebração da jornada também nas igrejas particulares, porque a jornada desempenha um papel importante na vida de muitos jovens. Muitas vezes, é para eles uma oportunidade de uma experiência viva de fé, de comunhão, de igreja.

A celebração diocesana do Dia Mundial da Juventude tem, desde 2021, uma nova data, passando do Domingo de Ramos para o de Cristo-Rei, no final do ano litúrgico. Como tem sido recebida essa mudança?

“A Jornada sempre será esse encontro com Cristo, mas também na pessoa do seu vigário”, acrescenta.

O responsável pela juventude no Dicastério dos Leigos da Santa Sé manifesta a convicção de que o Papa Francisco estará em Lisboa no próximo ano e que “atrairá muitos jovens”.

Falou ainda pouco do Sínodo de 2018 da Igreja Católica. Viveu uma assembleia particularmente dedicada aos jovens. Pergunto lhe como é que tem sido acolhida mensagem que foi deixada por este encontro? E como é que se continua a trabalhar nas suas orientações dentro do próprio Vaticano?

Os jovens que participaram do processo sinodal, como do pré-Sínodo e do Fórum que o nosso dicastério organizou, após o sínodo, permanecem em contato, a maioria deles através das redes sociais. E eles estão continuamente a partilhar as suas iniciativas. Hoje mesmo, por exemplo, compartilharam um convite para uma missa online celebrada em Singapura para a Juventude Asiática. Durante o período mais difícil da pandemia e também em tempos de guerra, muitas vezes, eles reuniram-se, como se reúnem, ainda, por videoconferência para rezar. E o nosso dicastério também criou uma plataforma social, chamada "Sinact - Sínodo In Action", na qual os departamentos de Pastoral Juvenil, das conferências episcopais, dos movimentos e associações internacionais estão sempre a partilhar as suas iniciativas.

Em que áreas é possível identificar uma liderança juvenil na ação da Igreja Católica? Pensaríamos, desde logo, na ação contra as alterações climáticas...

Após o Sínodo de 2018, a pedido dos padres sinodais, foi criado no nosso dicastério um organismo consultivo internacional de jovens. São 20 jovens do mundo inteiro e têm prestado um ótimo serviço de consultoria ao nosso setor jovem, ao nosso dicastério, a outros departamentos da Cúria Romana. Tem sido uma referência também nas suas igrejas locais, noutros departamentos do Vaticano e de conferências episcopais e dioceses em todo o mundo. Têm dado mais espaço para a escuta dos jovens, da sua visão e em todo o trabalho de promoção do cuidado da casa comum, os jovens são protagonistas da plataforma "Laudato Si", também da economia de Francisco, no âmbito do diálogo ecumênico diálogo inter-religioso. Até mesmo, por exemplo, o dicastério da comunicação do Vaticano tem um grupo de consultores jovens e nós sabemos que o Papa Francisco, numa carta que escreveu aos jovens antes do sínodo, lembrava a Regra de São Bento, na qual São Bento recomendava aos monges que, quando surgissem graves problemas no mosteiro, se escutasse os mais jovens, porque, normalmente, deles vêm as melhores ideias.

O fórum que referiu tem um representante português. Os responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai acolher no próximo ano, têm insistido na ideia de que os jovens sejam protagonistas com as suas ideias criativas. Olhando para Lisboa, especificamente, podemos esperar que sejam as novas gerações a liderar efetivamente este grande encontro?

Podemos não só esperar, mas, em parte, já constatar. É lógico que esse protagonismo dos jovens pode sempre crescer, mas quando visitamos a sede do comitê local, e já a visitei várias vezes, muitas das pessoas que estão servindo ali são jovens e, às vezes, na liderança de setores importantes da organização. Também no recente encontro preparatório que tivemos em Fátima, a liderança jovem portuguesa teve um grande protagonismo, representando as suas dioceses e também no Comitê Local de Lisboa.

Acho que isso já está a acontecer, mas pode sempre crescer. Quanto mais espaço dermos aos jovens, melhor.