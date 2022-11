D. Américo Aguiar. “Tenham a coragem de sonhar e lutar por esse sonho”

O bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, D. Américo Aguiar, apela a que os jovens identifiquem os seus sonhos e lutem por eles.

“Tenham a coragem de sonhar e, depois de saberdes qual é o sonho que Deus tem para cada um, ter a força para lutar por esse sonho”, referiu na missa que celebrou no Santuário de Cristo Rei.

No entanto, o bispo auxiliar de Lisboa reforça: “Não chega sonhar. É preciso lutar pelos sonhos. Olhai, se assim não fosse, quem inventou a roda e não tivesse sonhado e lutado por isso, estávamos tramados hoje. Não havia nada que tivesse a ver com a roda. Alguém teve de sonhar e lutar por isso e, às vezes, com muito sofrimento, mas foram gerações futuras que foram capazes de colher os frutos que outros semearam”.

D. Américo lembra que “às vezes a nova vocação é essa: semear para outros colherem”.

O desafio, em tom de provocação, foi deixado este domingo pelo presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude depois de o Papa Francisco ter, precisamente, desafiado os jovens a serem sonhadores, lutadores e poetas.