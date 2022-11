Cristo Rei recebe festa dos jovens de Setúbal

O Santuário de Cristo Rei, em Almada, assinala domingo o Dia Mundial da Juventude. O encontro vai reunir jovens de toda a diocese de Setúbal, com a presença dos símbolos da JMJ – a cruz e o ícone mariano Salus Populi Romani - que neste mês de novembro estão a peregrinar pelas diversas paróquias da diocese.

De acordo com a informação divulgada pelo departamento diocesano da juventude, estão previstos jogos pela cidade, entre as 9h30 e as 13h, seguidos de almoço no Seminário de Almada e procissão com os símbolos, a partir das 14h30, até ao Cristo Rei, onde será celebrada missa pelas 16h. A eucaristia será presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ, com transmissão na Rádio Renascença.

Por decisão do Papa Francisco, a Igreja passou a assinalar o Dia Mundial da Juventude ao nível das dioceses na Solenidade Litúrgica de Cristo Rei, que este ano se assinala a 20 de novembro.

A edição internacional da XXXVII Jornada Mundial da Juventude, que se realiza a cada dois ou três anos de intervalo, será em 2023, em Lisboa.