Ataques russos e inverno podem causar “mais de cinco milhões de deslocados”, alerta AIS

“Será difícil sobreviver no Inverno com temperaturas abaixo dos 20 graus”, diz Marco Mencaglia, um dos responsáveis de projetos da Fundação AIS para a Europa de Leste.

Em entrevista ao jornal espanhol ABC, o responsável mostra-se preocupado com as consequências dos ataques russos a infraestruturas de energia numa altura em que estamos a entrar nos meses rigorosos de Inverno. E alerta também para o desconhecimento do número real de vítimas da guerra lembrando que se desconhece “quantos civis morreram, nem quantos soldados ucranianos, que certamente não serão menos do que os russos”.

“Como resultado dos novos ataques, agora também com a utilização de drones por parte das forças russas, a situação piorou, porque eles não estão a ser usados contra objetivos militares estratégicos, mas sim para deteriorar o quotidiano das pessoas e impossibilitar a vida neste Inverno nesses lugares”, sinaliza, lembrando que “segundo a presidência ucraniana, 30% das instalações energéticas foram destruídas”.

Neste contexto, o responsável da AIS acredita que poderemos vir a assistir ao aumento do número de deslocados e refugiados se continuar a destruição dessas infraestruturas.

“A nova estratégia do exército russo é controlar todas as infraestruturas do ponto de vista militar. Será muito difícil para a população sobreviver no inverno com temperaturas abaixo de 20 graus, sem ter acesso a energia para se aquecer”, considera Mencaglia.