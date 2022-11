​Autarcas: "Caminho de Santiago é um eixo estratégico de desenvolvimento"

O número de peregrinos a fazer os caminhos de Santiago vem aumentando anualmente. De acordo com a Oficina do Peregrino, mais de 300 mil pessoas chegam todos os anos a Compostela depois de atravessarem o território nacional.



A realidade não escapa aos agentes económicos e, no norte do país, em particular no Minho, as autarquias desdobram-se em iniciativas de promoção do caminho português, seja ele o da costa ou o central/primitivo.

Na região, há a consciência de que “são os peregrinos que mantém e preservam economicamente a sustentabilidade de muitas famílias”, avança à Renascença o vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima, Paulo Sousa.

O autarca adianta que “há mercearias, há pequenos comércios que ainda hoje subsistem à custa do Caminho” e que noutras freguesias, fora da rota de Santiago, "esses pequenos comércios desapareceram”.

Paralelamente, Paulo Sousa fala do investimento que o Caminho proporciona ao concelho e dá o exemplo: "Um casal de russos que passou por aqui, gostou e decidiu investir num hotel com o objetivo é trazer turistas russos para cá e absorver um conjunto de experiências ligadas ao território e ao consumo de produtos locais”.

O autarca de Ponte de Lima dá também “o exemplo de uns filipinos que passaram por cá e compraram uma quinta na parte superior da vila e fizeram um projeto de enoturismo”.

“Há muitas pessoas que acabam por percorrer o Caminho e que, depois, decidem investir aqui no território, quer em projetos de turismo quer na aposta de residência temporária ou definitiva”, adianta.

O mesmo cenário é descrito por Elisa Braga, responsável pelos pelouros da cultura, turismo e artesanato da Câmara de Barcelos. A autarca entende que o Caminho de Santiago “é um eixo estratégico para toda a política cultural e social de Barcelos”.

A responsável recorda todos os edifícios seculares associados ao Caminho e adianta que “em termos sociais, trata-se de um eixo de desenvolvimento fundamental para o território, pois temos vindo a assistir à abertura de espaços de turismo de habitação, de alojamento local, que os peregrinos nos trazem".

“O peregrino é peregrino hoje, mas volta amanhã, se for bem tratado. Volta como turista e não só: volta também como investidor”, afirma.

Luísa Braga diz que há "casos de pessoas que não estavam ligadas a Barcelos, que acabaram por investir em Barcelos depois de fazerem o Caminho de Santiago”.

“Conheço pessoas que escolheram Barcelos para segunda casa ou mesmo primeira casa depois do caminho de Santiago", reforça.