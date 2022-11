Cuba sem hóstias devido à falta de farinha de trigo

As irmãs Carmelitas do Mosteiro de Santa Teresa e São José, em Havana, Cuba, foram obrigadas a suspender a produção de hóstias devido à falta de farinha de trigo. O alerta foi feito pelas próprias religiosas na sua página do Facebook.

“Comunicamos a todas as dioceses que não há mais hóstias à venda. Estivemos a trabalhar com a pouca farinha que restava e o que havia de reserva chegou ao fim”, pode ler-se.

Se a farinha continuar a faltar está em causa a celebração da eucaristia naquele país.

À revista Vida Nueva, as irmãs contam que há aproximadamente uns oito meses que não recebem a encomenda de farinha que chegava regularmente através do arcebispado de Havana.

“Como as reservas que tínhamos estavam quase a esgotar-se, pedimos ajuda e, por motivos que desconhecemos, a carga de farinha que foi enviada de Miami ainda não chegou ao nosso mosteiro”, contam.

As irmãs estão na expectativa de poderem voltar ao trabalho o mais depressa possível, mas não adiantam mais nenhuma informação. Dizem apenas que têm esperança de que o problema seja ultrapassado.

“Esperamos e confiamos no Senhor que em breve possamos retomar o trabalho e assim que tivermos o suficiente para distribuir a todas as dioceses, avisaremos…”, escrevem.

Apesar da preocupação e tristeza, as religiosas mostram-se agradecidas pelos inúmeros gestos de solidariedade que têm recebido e contam que algumas pessoas se ofereceram para dar um ou dois quilos de farinha.

“Para nós, isso não é nada em comparação com o volume que utilizamos diariamente, que está entre os 10 e os 15 quilos. Mas emocionou-nos esse desejo tão grande de ajudar-nos…”, afirmam à revista espanhola, dando conta também da receção de algumas mensagens.

“Escrevem-nos para o telemóvel e por e-mail para ver como podem ajudar-nos. (…) A começar pelos que menos têm, como a viúva do Evangelho, que oferecem tudo”, acrescentam.

A falta de farinha de trigo é apenas um exemplo da escassez de bens de primeira necessidade que está a afetar a vida quotidiana de todos os cubanos. Há relatos de falta de leite e carne, assim como, por exemplo, de combustíveis ou medicamentos.