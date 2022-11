Papa recebe Rei da Jordânia e encoraja presença cristã no Médio Oriente

O Papa recebeu esta quinta-feira de manhã, no Vaticano, o Rei Abdullah II da Jordânia, que posteriormente se encontrou com o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, e o arcebispo Paul Richard Gallagher, “ministro” para as Relações com os Estados e Organismos Internacionais.

Numa nota publicada pela Santa Sé, destacam-se "as boas relações bilaterais existentes" e é referido que as conversações se centraram na "necessidade de continuar a desenvolver o diálogo inter-religioso e ecuménico, sempre garantindo que a Igreja Católica na Jordânia possa exercer livremente a sua própria missão".

No comunicado destaca-se também "a importância de promover a estabilidade e a paz no Médio Oriente, com particular referência à questão palestiniana e à questão dos refugiados", bem como "a necessidade de salvaguardar e encorajar a presença cristã na região".

Na audiência do rei da Jordânia com o Papa, e sucessiva reunião na secretaria de Estado do Vaticano, reafirmou-se também "a necessidade de continuar a preservar o status quo nos Lugares Santos de Jerusalém, lugar de encontro e símbolo de convivência pacífica, onde se cultiva o respeito mútuo e o diálogo", lê-se ainda no comunicado.