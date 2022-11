Estudo. Portugueses afastados da Igreja, mas próximos de Deus

Os portugueses estão mais afastados da Igreja Católica. É uma das conclusões do estudo sobre a dimensão religiosa no nosso país, do sociólogo Eduardo Duque que revela, no entanto, que há “uma maior proximidade” com a “ideia de Deus”.

“Apesar de as pessoas estarem mais afastadas da estrutura eclesial, isto é, da prática religiosa, a ideia de Deus está bem presente”, explica o investigador, que é também cónego da arquidiocese de Braga.

O estudo mostra que, em 2012, seis em cada 10 pessoas acreditavam na Igreja e que, em 2020, o número subiu para sete. “Portanto, a ideia de Deus está presente. As pessoas vão-se é afastando da estrutura, da Igreja”, aponta.

Apesar do distanciamento da Igreja ser “transversal” a todas as faixas etárias da população portuguesa, é na ”camada jovem” em que se faz sentir “de modo particular”, aponta o sacerdote.

Para o autor do estudo que teve como base os dados do European Values study, estamos perante uma realidade “desafiante” que implica “mudanças de comportamento” e a “reflexão” da Igreja.

“Um dos maiores desafios da Igreja é caminhar com os jovens. Ao percebermos uma perda de jovens , não basta mudanças cosméticas, mas tem de haver uma mudança de comportamento. Tem de haver uma reflexão”, defende.

O “confronto” entre a celeridade da sociedade e o “ritmo mais lento, típico da igreja” é uma das razões apontadas por Eduardo Duque para o desencontro entre os portugueses e a Igreja Católica. Ainda assim, o sacerdote recusa a ideia de uma “crise”.

“Não vivemos uma crise. Creio que os tempos que vivemos são críticos por natureza. São tempos de instabilidade, incertos e complexos que exigem respostas pensadas e estruturadas”, sustenta.

“Valores e religiosidade em Portugal - comportamentos e atitudes geracionais” é o título do estudo sociológico de Eduardo Duque, agora editado em livro, sobre a dimensão religiosa dos portugueses na última década.