Bispos vão fazer pedido formal de perdão a vítimas de abusos

José Costa

10 nov, 2022 Setubal 16:27

Dentro dos cânones religiosos, e segundo os ensinamentos difundidos, a misericórdia de Deus é infinita, e tudo perdoa. Apenas às vezes tem de enviar algumas almas para o purgatório ou para o inferno, possivelmente aquelas que não mostram seus arrependimentos. Logo, ao ser decidido fazer um pedido formal de perdão às vítimas dos abusos sexuais por parte de membros da Igreja, o perdão de Deus vai contemplá-los e vão ficar com suas consciências mais aliviadas. Quem sou eu, alma pecadora, para opinar seja lá o que for nesta matéria e, como tal, dizer que o conservadorismo desta Instituição, apesar destes contratempos, tudo vai fazendo para que seus "STATUS" possam perdurar no tempo, ainda que aceitando o facto de terem de se adaptar às exigências que o mundo lhe coloca. Não refuto que no mundo actual, pejado de crenças e outros sortilégios que abundam por todo o planeta TERRA, as religiões, para além de terem estado sempre na base das culturas mais díspares que coercivamente modelaram e continuam a modelar as mentes, algumas delas, têm dado bons contributos para algum progresso e apaziguamento, ao mesmo tempo outras, bem pelo contrário, continuam acirradas em defender as mais retrógradas práticas espalhando ódio e muita discórdia ao ponto de fomentarem o mais desprezível dos intentos para conseguirem, a "GUERRA".E assim, vão continuando sentir-se mais em paz consigo próprios e usufruindo das benesses que a Instituição lhes proporciona.