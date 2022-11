Arquidiocese de Évora com nova identidade visual

O Departamento de Comunicação anunciou esta quarta-feira o lançamento da nova identidade visual da arquidiocese de Évora.

“Após um período de análise e estudo, considerando a história, a cultura e a caracterização do espaço geográfico e demográfico, a Arquidiocese de Évora apresenta o seu novo logótipo, a sua nova identidade visual”, lê-se numa nota enviada à Renascença.

O novo logótipo “revela-se uma imagem forte, simples, dinâmica e versátil, representativa dos traços que constituem o território geográfico e humano” da arquidiocese.

Segundo o Departamento de Comunicação, as cores destacam a geografia do território, “o ocre, o azul e o verde traduzem a planície alentejana e o ribatejo, bem como a barragem do Alqueva e o vale do Sorraia”.

Já a forma circular pretende mostrar “a dinâmica, o ardor e o vigor da missão evangelizadora impulsionada pelo Espírito Santo e alimentada pela Eucaristia”, é mencionado.

“A cruz de Cristo”, o elemento que surge no centro da imagem e que toca a totalidade das cores, “revela o desejo de que a nossa vida seja centrada em Cristo nosso alento, nossa força e nossa esperança”, adianta a departamento.