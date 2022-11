​Papa envergonhado com abusos. "Ainda há bispos que dizem não saber de nada"

No rescaldo dos mais recentes escândalos de abusos que envolvem a hierarquia da Igreja em França, o Papa abordou o assunto no encontro com os jornalistas durante o voo de regresso do Bahrain.



Após a confissão do cardeal Jean-Pierre Ricard, bispo emérito de Bordéus, que declarou ter agredido uma menor de 14 anos, há 35 anos; e depois de a imprensa francesa ter revelado que a Igreja manteve em segredo a condenação canónica do bispo de Luçon, Michel Santier, o Papa Francisco fez um enquadramento dos passos desencadeados até agora pelo Vaticano.

“Sobre o tema dos abusos, a Igreja está determinada. Estamos a trabalhar arduamente, mas sabes que há pessoas dentro da Igreja que ainda não estão a ver claro”, disse Francisco a um jornalista francês que o questionou.

“E dizem: ‘Esperemos um pouco mais, vamos ver…’ É um processo que implica coragem e nem todos a têm. Mas a vontade da Igreja é a de esclarecer tudo”, garantiu o Papa.