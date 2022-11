Mais de mil alunos acendem vela contra o antissemitismo

Assinala-se quarta-feira o Dia Internacional Contra o Antissemitismo. A data que lembra o 84.º aniversário da “Noite dos Cristais” ou “Kristallnacht” - o nome dado à noite de 9 de novembro de 1938, quando teve início o Holocausto.

Foi nessa data que os vidros e as janelas de lojas, sinagogas e centros judaicos foram quebrados, na Alemanha e na Áustria.

O Museu Judaico e o Museu do Holocausto do Porto assinalam a data numa iniciativa conjunta que deverá juntar mais de mil alunos das escolas de Portugal. Os estudantes deverão acender uma vela contra o antissemitismo.

O museólogo Hugo Vaz, diretor do Museu Judaico do Porto, explicou a iniciativa. De acordo com o responsável, foi preparado um programa que inclui “não só o Museu do Holocausto do Porto, como também o Museu Judaico”. Nesse dia, da parte da manhã, “receberemos duas escolas por forma a que possam visualizar um dos nossos filmes, sessão que será acompanhada pela vice-presidente e neta de um dos fundadores da comunidade.

Da parte da tarde contam receber alunos de escolas de todo o país e ilhas. Hugo Vaz revela que foi possível registar uma grande adesão ao convite formulado, o que vai permitir que “esses mil alunos visitem o Museu do Holocausto, onde podem assistir à inauguração da nova exposição temporária, precisamente sobre a Kristallnacht”.

“É importante referir que o Dia Internacional Contra o Antissemitismo celebra precisamente o aniversário da Noite dos Cristais, a noite em que grande parte das sinagogas e das lojas de judeus foram destruídas na Alemanha e na Áustria”, lembra.

Está ainda prevista uma atuação do coro masculino,” que cantará um conjunto de músicas e acenderemos simbolicamente uma chama em memória de todos aqueles que perderam a sua vida não só nesta noite, mas durante todo o Holocausto”.

Jovens com plena consciência do Holocausto

Na opinião de Hugo Vaz, a juventude está sensibilizada para este problema e lembra a preciosa colaboração dos professores. Desde a sua abertura, o Museu do Holocausto já teve a visita de cerca de 80 mil pessoas, a esmagadora maioria das quais oriundos de escolas.

“Os jovens têm plena consciência do Holocausto”, reforça Hugo Vaz, admitindo que “a visita a um museu para perceberem um bocadinho melhor o que foi esta fase negra da nossa história, ajuda muito, mas diria que estão bastante sensibilizados”.

O museólogo promete continuar a trabalhar na divulgação do museu, prosseguindo com a promoção das suas iniciativas junto dos docentes para que as incluam nos seus programas escolares.

De acordo com Hugo Vaz, “dificilmente recebemos uma escola em que não haja um aluno ou mais a comparar o holocausto com a realidade que estamos a viver hoje, precisamente com a guerra na Ucrânia”, portanto, acredito que os jovens têm plena consciência do problema.

O Museu Judaico do Porto detém uma variada coleção de objetos e documentos relacionados com a prática religiosa judaica e com a história milenar dos judeus na Cidade do Porto, que foi interrompida pela intolerância religiosa dos séculos XV e seguintes. Este espaço encontra-se reservado apenas para visitas de escolas, cursos de professores e para a comunidade judaica.

De acordo com os seus promotores, o Museu do Holocausto do Porto é a materialização de um repto lançado à sociedade civil pelo projeto governamental “Nunca Esquecer, em torno da memória do Holocausto” e pretende honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, da qual Portugal é membro. Trata-se do primeiro Museu do Holocausto da Península Ibérica. Abriu portas em 2021 e, desde então, soma já mais de 70 mil visitas.