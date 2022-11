Patriarca de Lisboa partilha escritos de D. Daniel Henriques

Entre os excertos que partilhou este sábado, D. Manuel Clemente destacou os que se referiam à doença oncológica que D. Daniel Henriques enfrentou nos últimos anos de vida. Num dos textos, o bispo que morreu este dia 4 de novembro, aos 56 anos, partilhava que a doença era a “missão” que Deus o convidava “a abraçar”. “Também isto me trouxe grande paz, não encarar esta doença como uma limitação no ministério episcopal, mas antes uma forma de exercer o episcopado”, escreveu.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa sublinhou a “fecundidade tão grande” do ministério sacerdotal e episcopal do bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Henriques, que morreu esta sexta-feira. Na homília da missa exequial na Sé de Lisboa, o Patriarca leu, emocionado, alguns escritos deixados pelo prelado e salientou a sua “riqueza espiritual” e a “verdade cristã por ele vivida”.

No mesmo texto, D. Daniel Henriques falava ainda dos primeiros anos de vida. “Do nada que sou, desta poeira ínfima na imensidão do tempo e do espaço, olho com profunda gratidão para aquele dia 6 de maio de 1966, em que levado nos braços de meus queridos pais, fui iluminado pela graça batismal”. E contava: “Como agricultor dedicado e previdente, ó Deus, cuidaste desta semente através dos meus pais. Deste-me catequistas que ajudaram a maturar a fé e o amor à igreja preparando-me para aquele dia maravilhoso em que vos recebi na minha primeira comunhão”.

Referindo-se às palavras que acabara de D. Daniel Henriques que acabara de ler, o Patriarca de Lisboa sublinhou que as mesmas “irradiam a Páscoa de Cristo”. “Quem vive e fala assim já conhece tudo o que Deus nos oferece em Cristo, seja a nossa vida o que for e como for”, constatou.

Papa manifesta “grande pesar pela morte de D. Daniel Henriques”

A celebração ficou ainda marcada por uma mensagem do Papa Francisco, enviada através do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. No texto, lido no início da missa, por D. Ivo Scapolo, núncio apostólico em Portugal, refere-se que o Papa “manifesta grande pesar” pela morte do bispo auxiliar de Lisboa e “encomenda a Deus misericordioso este pastor dedicado, zeloso e bom, que agora partiu para o Céu, fazendo saber que a todos levava no coração”.