​Papa cita sucessor de Maomé para construir a paz e a fraternidade

O Papa reiterou esta sexta-feira, no Bahrain, que “Deus é Fonte de paz” e que “o Deus da paz nunca conduz à guerra, nunca incita ao ódio, nunca apoia a violência”.



Dirigindo-se ao Conselho Muçulmano dos Anciãos, Francisco pediu a Deus que “nos conceda ser, por todo o lado, canais da sua paz”. Porque “nós, que cremos n’Ele, somos chamados a promover a paz através de instrumentos de paz, como o encontro, pacientes negociações e o diálogo, que é o oxigénio da convivência comum”.

No encontro que teve com o Grande Imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb e com os anciãos, na Mesquita do Palácio Real Shakir, Francisco não esqueceu as divisões no seio do próprio Islão, entre sunitas e xiitas.

Francisco começou por invocar a paz para cada um dos presentes que pretenda “promover a reconciliação para evitar divisões e conflitos nas comunidades muçulmanas”.