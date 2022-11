Morreu D. Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa

Morreu esta sexta-feira de madrugada D. Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa, que estava internado em cuidados paliativos por doença oncológica.

O corpo chega à Sé de Lisboa esta sexta-feira, pelas 18h00, e às 21h30, irá rezar-se a recitação do Terço, seguido do Ofício de Leitura.

A missa exequial acontece sábado, às 11h00, na Sé, presidida pelo Cardeal Patriarca. O cortejo fúnebre seguirá para Santo Isidoro e ficará na igreja paroquial até às 16h00, altura em que seguirá para o cemitério local, onde será sepultado.

No dia 2 de novembro, numa mensagem publicada no site do Patriarcado de Lisboa, D. Manuel Clemente tinha dado conta do agravamento do estado de saúde de D. Daniel Henriques.

“Venho comunicar a todos, aquilo de que muitos já têm conhecimento (….), vive numa unidade de cuidados paliativos o que poderá ser o último tempo da sua vida neste mundo", escreveu o Cardeal Patriarca, acrescentando que se encontrava “sereno e em paz".

"Vivamos com ele estes momentos, juntando a nossa oração à sua. Foi e continua a ser um pastor dedicado, zeloso e bom. Se for a hora da partida, leva-nos no seu coração, para junto de Deus", sublinhou ainda.

Dados biográficos

D. Daniel Batalha Henriques nasceu em Santo Isidoro, Mafra, a 30 de março de 1966. Entrou no Seminário de Almada em 1982 e concluiu a sua formação no Seminário dos Olivais, em 1989. Foi ordenado sacerdote no ano seguinte pelo então Cardeal Patriarca D. António Ribeiro, no Mosteiro dos Jerónimos.

A sua primeira nomeação, ainda em 1990, foi para membro da equipa sacerdotal formadora do Seminário de São Paulo, em Almada. Era cónego do Cabido da Sé de Lisboa desde 2011, e foi diretor espiritual do Seminário de Cristo Rei dos Olivais e responsável pelo Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa.

No seu percurso como sacerdote foi pároco da Ramada, Famões, Algés e Cruz Quebrada, e vigário em Loures, Oeiras e Torres Vedras, onde dirigiu as paróquias de São Pedro e São Tiago, Santa Maria e São Miguel. Quando foi ordenado bispo auxiliar de Lisboa, em novembro de 2018, D. Daniel Henriques tinha a seu cargo a paróquia de Nossa Senhora da Oliveira de Matacães.

Dedicação e espiritualidade

Na mensagem que divulgou aquando da nomeação de Daniel Henriques como bispo, o Cardeal Patriarca de Lisboa destacaria que o novo prelado “desempenhou o seu ministério na formação de seminaristas e em diversas paróquias com grande dedicação e intensidade espiritual”, para além de revelar grande “sensibilidade missionária”.

“Da sua clarividência pastoral dão boa conta os artigos que publica semanalmente no jornal Badaladas(da paróquia de Torres Vedras), sempre bons de reler”, relembrou então D. Manuel Clemente.

Na mensagem que na ocasião dirigiu aos cristãos de Lisboa, D. Daniel Henriques falou da "alegria" e da "paz" como testemunho de serviço a Deus e à Igreja. Nascido em 1966 e ordenado sacerdote em 1990, lembrou que esta era a sua diocese, “que muito amo”.

“Aqui cresci, cresci para a Fé, aqui encontrei os sinais vocacionais, fui acompanhado pelos sacerdotes desta diocese, servi-a como padre da equipa formadora do seminário de Almada, como pároco, com os colegas da vigararia, com este povo de Deus. Acho que é uma graça e um privilégio que, sendo Bispo, o seja neste contexto”.