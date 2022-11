Abusos na Igreja. Padre de Samora Correia regressa às tarefas pastorais

A Arquidiocese de Évora anunciou esta sexta-feira o regresso ao “exercício normal de todas as tarefas pastorais” do padre Heliodoro Maurício Nuno, pároco de Nossa Senhora da Oliveira, em Samora Correia.

O sacerdote tinha sido preventivamente afastado das suas tarefas para permitir todas as averiguações, “com as quais colaborou sempre com a máxima disponibilidade”, depois de ter sido acusado de esconder alegados abusos sexuais a dois menores cometidos por um "colaborador leigo".

Em comunicado enviado esta sexta-feira à Renascença, a Arquidiocese de Évora anuncia a conclusão do processo judicial.

O Tribunal Judicial de Santarém decidiu levar a julgamento o colaborador da paróquia que se mantém “cautelarmente proibido de contactos por qualquer meio com menores de 16 anos e sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com recurso a vigilância eletrónica”.

Em interrogatório durante o inquérito judicial, o colaborador confessou “ter praticado os atos de que é acusado”.

Na mesma decisão judicial, o Tribunal decidiu também “não pronunciar”, e, portanto, não levar a julgamento, o pároco por não haver indícios de “nenhuma vontade de encobrimento ou de menosprezar os factos e as situações. O que foi subestimado foi o risco futuro de tal voltar a acontecer”.