Papa no Bahrein para encontrar-se com minoria católica e reforçar o diálogo com o Islão

Além da capital, Manama, o Papa vai, também, à cidade de Awali onde, em 2021, foi consagrada uma catedral de Nossa Senhora da Arábia, padroeira do Golfo Pérsico, a única catedral católica naquela zona esmagadoramente muçulmana. No estádio desta cidade, Francisco também celebra missa para alguns milhares de católicos, todos eles estrangeiros, sobretudo trabalhadores emigrantes e pessoal diplomático.

Neste país de maioria xiita, o Rei do Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa tem manifestado abertura às necessidades da comunidade católica local e foi, de resto, ele quem convidou Francisco.

Contudo, há dias, surgiu um apelo de alguns académicos, prisioneiros de consciência, que pedem ao Papa que condene as injustiças no Bahrein e pressione as autoridades a respeitarem os direitos humanos.

Cardeal Parolin sublinha a relevância desta visita para o mundo

A visita do Papa ao Bahrein “é um sinal de unidade num momento particularmente delicado, complexo e, de certa forma, também trágico da nossa história”, afirmou o Cardeal Pietro Parolin numa entrevista ao portal dos media da Santa Sé. “É um convite ao diálogo, um convite ao encontro entre Oriente e Ocidente, numa realidade, como a do Bahrein, que é uma realidade multi-étnica, multicultural e multi-religiosa”.

O Secretário de Estado do Vaticano, que acompanha o Papa nesta viagem, considera-a “uma mensagem de unidade , de coesão e de paz, num mundo caracterizado por tensões, contrastes e conflitos”.

Para Parolin, esta nova etapa de Francisco insere-se na linha das visagens anteriores ao Cazaquistão, Iraque, aos Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Egito e Azerbaijão. Países muçulmanos que o Papa visita para demonstrar que "entre Deus e o ódio, entre religião e violência, existe uma incompatibilidade absoluta, uma impossibilidade de qualquer contato e conciliação, porque quem aceita o ódio e a violência distorce a própria natureza da religião".