Bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Henriques, internado em cuidados paliativos

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Batalha Henriques encontra-se internado numa unidade de cuidados paliativos, segundo avança o Cardeal Patriarca de Lisboa.

"Venho comunicar a todos, aquilo de que muitos já têm conhecimento: D. Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa, vive numa unidade de cuidados paliativos o que poderá ser o último tempo da sua vida neste mundo", escreveu D. Manuel Clemente numa nota publicada no site do Patriarcado de Lisboa.

"Vivamos com ele estes momentos, juntando a nossa oração à sua. Foi e continua a ser um pastor dedicado, zeloso e bom. Se for a hora da partida, leva-nos no seu coração, para junto de Deus", acrescenta o texto do Cardeal Patriarca.

D. Daniel Batalha Henriques nasceu a 30 de março de 1966 em Ribamar, no concelho de Mafra, e foi ordenado sacerdote a 1 de julho de 1990 pelo Cardeal D. António Ribeiro.

No Patriarcado de Lisboa, foi diretor espiritual do Seminário de Cristo Rei dos Olivais, responsável pelo Serviço de Animação Missionária e membro do Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa.

Em 1997, iniciou funções como pároco na região de Loures, em 2005 foi nomeado para a paróquia de Algés e depois, em 2010, para a de Cruz Quebrada, até iniciar o trabalho em Torres Vedras, em 2016, onde foi também vigário.