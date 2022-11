“30 dias de oração com D. Delfim Gomes”. Braga e Bragança-Miranda unidas em prece

“Numa atitude sinodal, peregrina e orante, e como sinal de comunhão fraterna”, os fiéis da Diocese de Bragança-Miranda e da Arquidiocese de Braga são convidados a acompanhar D. Delfim Gomes, nomeado pelo Papa Francisco, no dia 7 de outubro, para bispo titular de Dume e auxiliar da Arquidiocese de Braga, nos trinta dias que medeiam a sua ordenação episcopal.

A iniciativa, da Comissão Organizadora da Ordenação, denominada “30 dias de oração com D. Delfim Gomes”, é lançada esta sexta-feira nas redes sociais.

“Trata-se de um subsídio diário, entre 4 de novembro e 4 de dezembro, em formato texto e imagem, que visa a oração pelo bispo eleito e pelos bons frutos do ministério que se prepara para assumir”, explica em comunicado a Diocese de Bragança-Miranda.

De acordo com o documento, “30 dias de oração com D. Delfim Gomes” incide sobre a biografia e ação pastoral do bispo eleito, sobre a história e a relação das duas dioceses”, aborda as insígnias episcopais e culmina com reflexões sobre o ministério episcopal.

Os textos, da autoria de Sandra Maria Vale, Bruno Luís Rodrigues e irmã Maria José Oliveira, serão divulgados através dos meios de comunicação das duas dioceses: www.diocesebm.pt, www.diocese-braga.pt, www.facebook.com/diocesebraganca.miranda, www.facebook.com/arquidiocese.braga, www.instagram.com/arquidiocese.braga e nos jornais “Mensageiro de Bragança” e “Diário do Minho”.

A ordenação episcopal do padre Delfim Jorge Esteves Gomes, do presbitério da Diocese de Bragança-Miranda, terá lugar no próximo dia 4 de dezembro, às 15h00, na Catedral de Bragança, estando prevista a sua apresentação no dia seguinte, pelas 17h30, na Sé de Braga.