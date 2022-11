Movimento Acção Ética lança livro

"Temas de Ética - Reflexões e Desafios" é o titulo da obra que será apresentada dia 16 na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

A apresentação da obra, uma edição da Princípia, caberá ao vice-reitor da instituição de ensino, padre José Manuel Pereira de Almeida, e a sessão de lançamento é aberta a todos os interessados.

De acordo com uma nota enviada à Renascença, o livro que é coordenado pelos fundadores do Movimento Acção Ética (MAE) “reúne abordagens, reflexões, estudos e contributos inéditos vários” que são “centrados na imprescindível conjugação entre direitos e deveres, no fortalecimento do sentido de responsabilidade, no primado da virtude e da exemplaridade, como razão de ser de todas as formas de relacionamento e de liderança”.

Além de 14 artigos e da introdução, o livro inclui uma Nota Final e a Carta de Princípios do MAE, também como contributo à divulgação deste movimento cívico fundado a 1 de janeiro de 2021.

O Movimento Acção Ética foi fundado por António Bagão Félix, Paulo Otero, Pedro Afonso e Victor Gil.