“Amar a fundo perdido” é a condição para entrar no Céu, avisa Papa

O Papa alerta para os riscos de se confundir os desejos com as necessidades e dar prioridade às expectativas do mundo em vez da espera de Deus. “O maior erro da vida é perder de vista aquilo que vale a pena para seguir o vento”, disse Francisco durante a missa pelos cardeais e bispos falecidos no último ano.

“Qual é a minha expectativa? Vou ao essencial ou distraio-me com tantas coisas supérfluas? Cultivo a esperança ou avanço choramingando porque dou demasiado valor a tantas coisas que não importam?”, perguntou esta quarta-feira.

Francisco lamentou que se perca demasiado tempo para alcançar a melhor carreira, a acumular riquezas, os maiores sucessos e títulos quando, na verdade, “tudo desaparecerá num instante”.

Na homilia desta missa de fiéis defuntos, que substituiu a habitual audiência geral das quartas-feiras, o Papa recordou que “o Altíssimo está nos pequeninos e quem habita os Céus permanece entre os mais insignificantes do mundo”, porque a medida de Deus é gratuita e “ultrapassa as nossas medidas”.

O desafio é “amar gratuitamente e a fundo perdido, sem esperar contrapartidas” e sem ceder a esquemas, sem “mas, nem “porém” face ao que o Evangelho propõe.