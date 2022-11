“Uma conversa Improvável” para assinalar a semana dos seminários

O padre João Basto, da Diocese de Viana do Castelo, vai ter uma “conversa improvável” com o artista musical, Augusto Canário, na sexta-feira dia 04 de novembro, às 21h15, no Salão Paroquial de Perre. Fé, vocação e concertinas, serão os temas de conversa. A iniciativa integra a semana dos seminários que decorre até seis de novembro.

Em entrevista à Renascença, o sacerdote não excluiu a possibilidade de a conversa incluir um momento de cantar ao desafio. O Padre João Basto promete “treinar para ver se consigo a capacidade de improvisação dele (Augusto Canário), mas isso vai ser complicado”. “Eu tenho estuado a vasta discografia do Augusto Canário, mas acho que não tenho o talento que ele tem para entrar ao despique com ele, mas pode ser que sim”, reforça.

A iniciativa decorre no âmbito da semana dos seminários da diocese de Viana do Castelo, que geralmente inclui, “em alguns casos uma visita das paróquias ao seminário”, mas, este ano, segundo o sacerdote foi decidido “fazer algo mais fora da caixa, mais desempoeirado e que pudesse levar também esta temática, não só dos seminários, mas também de todas as temáticas relacionadas com a igreja no espaço publico e aquilo que as pessoas esperam da Igreja e até dos padres”. “Quisemos levar todas estas temáticas a um lugar mais aberto e por isso pensamos que o melhor fosse fazer uma conversa que se calhar para muito é improvável entre um padre e um cantor popular, como é o Augusto Canário”, esclarece.

O padre João Basto lembra que o músico popular teve formação num seminário, “é um dos seus traços biográficos, ele foi seminarista na Ordem do Carmo, se não estou em erro”, pelo que “ainda se torna mais interessante ouvir quem toca em muitas festas populares - muitas vezes claramente de teor religioso - o que ele tem a dizer hoje e como é que ele pensa e vive esta ligação aos padres num tempo em que os padres também estão no centro da agenda mediática”.

Para além desta conversa, que conta também com a atuação da Escola de Música de Perre, a Diocese de Viana do Castelo realiza também na Semana dos Seminários outras atividades que culminam com ordenações diaconais, dia 6 de novembro, às 15h30, na Sé daquela cidade minhota.