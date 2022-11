Conheça as origens e o significado do Dia de Todos os Santos

“Temos as simples memórias, temos as festas e temos no topo as solenidades. E para a Igreja em Portugal e em muitos países de tradição cristã é dia Santo de preceito. Quer dizer, os cristãos são santificados pela participação na eucaristia e dão glória a Deus pela participação na eucaristia. É um dia como dizemos de ir à missa”, esclarece o sacerdote, que integra o Secretariado Diocesano de Liturgia da Diocese do Porto.

O padre da Diocese do Porto sublinha a relevância da data para a Igreja Católica, lembrando que “a celebração de Todos os Santos é uma solenidade, o grau supremo da festividade na nossa Igreja Católica, no nosso rito romano”.

O Dia de Todos os Santos, que se celebra esta terça-feira, 1 de novembro, existe para nos lembrar que “todos somos chamados à santidade”, afirma o liturgista João Peixoto. Em declarações à Renascença , o sacerdote explica as origens desta solenidade e também do Dia dos Fiéis Defuntos, que se assinala na quarta-feira, dia 2.

Data começa a ser celebrada no Ocidente no século VII

De acordo com o liturgista, a Igreja do Oriente começou esta celebração no século IV. No Ocidente a tradição terá tido início três séculos mais tarde.

O padre João Peixoto afirma que “a Igreja há já muitos séculos que promove celebrações conjuntas de Todos os Santos”, mas sublinha que “pioneiras foram as Igrejas do Oriente já no século IV”, quando “no contexto do tempo pascal, ou na semana imediatamente a seguir os cristãos do Oriente celebravam conjuntamente todos os santos, com destaque para os mártires que são o modelo mais sublime da nossa participação da Páscoa do Senhor”.

“No Ocidente foi nos inícios do século VII com a dedicação do Panteão - lugar de culto pagão a todas as divindades do Olimpo - como um lugar de culto cristão, como uma Igreja que a celebração ganhou dimensão”, explica.

O sacerdote diz que “Panteão foi dedicado à Santíssima Virgem e a todos os mártires, em 13 de maio de 610” e que, “a partir daí, essa data começou a ser comemorada anualmente”.

Portanto, “o dia 13 de maio era o Dia de Todos os Santos Mártires e dia da Santíssima Virgem, porque era o aniversário da dedicação dessa Igreja”.

Depois as diversas igrejas locais começaram a celebrar em datas diferentes, celebrações com o mesmo conteúdo alargando a todos os santos e inclusive aos santos não canonizados”, prossegue.