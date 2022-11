Abusos sexuais. Patriarcado de Lisboa arquiva processo canónico contra pároco de Massamá

O padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos, que é também Assistente Diocesano do Centro de Preparação para o Matrimónio (CPM) do Patriarcado de Lisboa, suspendeu funções, após uma denúncia de abuso sexual de menores.

Com a decisão de arquivar o processo canónico que estava em curso, o Patriarcado de Lisboa revela que “a causa ficou concluída e cessaram as medidas cautelares em vigor”.

Na mesma nota, o Patriarcado de Lisboa indica, também, que o Ministério Público arquivou um outro processo, relativo ao padre Duarte Andrade e Sousa, que era suspeito de enviar mensagens obscenas num grupo de WhatsApp que mantinha com alunos do Colégio S. Tomás da Quinta das Conchas, em Lisboa.

“Quanto ao processo canónico continuamos a aguardar instruções do Dicastério”, diz a nota que reafirma o renovado compromisso do Patriarcado de Lisboa “em tudo fazer para erradicar esta dramática realidade dos abusos de menores”, mostrando-se “sempre disponível para colaborar com as autoridades competentes, tal como para acompanhar as vítimas que assim o desejarem”.