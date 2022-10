​Uma criança abandonada é culpa nossa, diz o Papa

Rezar pelas crianças que sofrem é a proposta de oração do Papa Francisco para o mês de novembro.



“Há ainda milhões de crianças que sofrem e vivem em condições muito semelhantes à escravidão”, diz o Santo Padre numa mensagem vídeo divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa.

Francisco sublinha que estas crianças “não são números, são seres humanos com um nome, com um rosto, com uma identidade dada por Deus”.

O Papa lamenta que “muitas vezes esquecemos a nossa responsabilidade e fechamos os olhos à exploração destas crianças que não têm direito de brincar, nem de estudar, nem de sonhar” e que “nem sequer têm o calor de uma família”.

Nesta mensagem-vídeo divulgada, como habitualmente, em várias línguas, incluindo em Português, o Papa afirma que "cada criança marginalizada, abandonada por sua família, sem escolaridade, sem cuidados médicos, é um grito! Um grito que se eleva a Deus e acusa o sistema que nós, adultos, construímos”.

E vai mais longe: “Uma criança abandonada é culpa nossa. Não podemos continuar a permitir que se sintam sozinhas e abandonadas; elas precisam receber uma educação e sentir o amor de uma família para saberem que Deus não as esquece”.

A mensagem do Papa termina com um convite a rezar “para que as crianças que sofrem, as crianças que vivem nas ruas, as vítimas da guerra e os órfãos, possam ter acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família”.