"É difícil encontrar algum grau de dignidade no mandato de Bolsonaro", diz sacerdote português no Brasil

Em declarações à Renascença, o padre Alfredo Gonçalves defende que "as igrejas devem fazer todos os esforços para chamar à reconciliação, pelo bem-estar do maior número de pessoas".

O que vai ser preciso fazer para unir os brasileiros?

Antes de tudo, essa divisão ao meio deve ser bem entendida. Não se trata exatamente de uma polarização equivalente como parte da comunicação social e do público tenta mostrar. Em lugar de dois "polos", o que se observa são duas visões da prática política. De um lado, o total desrespeito às regras do processo democrático, desrespeito acentuado no próprio processo eleitoral.

De outro lado, a tentativa de retornar à normalidade democrática, sob as diretrizes da Constituição. Neste sentido, não podemos colocar em pratos iguais da balança o fascismo populista e a busca por uma democratização necessária e urgente. A equivalência pode ser uma armadilha perigosa.

Penso que a resposta mais efetiva e seguir alargando o leque de representatividade, já demonstrado pelo candidato Lula, em vista de uma governabilidade com mais inclusão e participação.

Movimentos sociais, igreja, entidades, associações e organizações em geral têm aí uma tarefa conjunta e solidária. Não se trata de um combate igualitário entre duas forças, e sim de um combate entre as regras democráticas e a subversão de tais regras em favor dos privilégios da extrema-direita.



Que papel está reservado à Igreja na procura de uma solução apaziguadora?

A religião, em geral, e a igreja católica ou as igrejas pentecostais, em particular, tiveram papel relevante em todo processo eleitoral. Por parte de Bolsonaro, houve uma tentativa deliberada de manipular e instrumentalizar a fé em troca de votos. Nesse ponto, Lula se mostrou mais discreto e respeitoso.

Neste momento creio que as igrejas devem fazer todos os esforços para chamar à reconciliação pelo bem-estar do maior número de pessoas.