Liga Operária Católica. Apoio extraordinário "é bem vindo", mas faltam "medidas a montante"

O coordenador nacional da Liga Operária Católica/Movimento de trabalhadores Cristãos (LOC/MTC), Américo Monteiro, considera que subsídios paliativos “são essenciais”. mas são necessárias medidas “a montante” e políticos “comprometidos” que “solidifiquem” caminhos para que “os paliativos sejam menos necessários”.

“Os paliativos são essenciais numa sociedade. Mas precisamos de pessoas e políticos comprometidos que cuidem, organizem e solidifiquem a montante para que os paliativos não sejam precisos. Se há bons rendimentos do trabalho e dignidade fruto do trabalho, não serão precisos paliativos porque as pessoas terão cuidados e condições para a sua vida”, afirmou o responsável nacional à Agência ECCLESIA.

O coordenador nacional da LOC/MTC reconhece a necessidade de “encontrar soluções para a pobreza e acesso a bens essenciais” que evitem que se aja apenas sobre as consequências da pobreza.

“Temos de encontrar respostas sólidas, conjuntas e partilhadas, para que o país evolua para uma consolidação da vida”, sublinhou.

Américo Monteiro referiu-se ao apoio extraordinário que o Estado começou a dar, em montante único de 125 euros a residentes não pensionistas, com um rendimento mensal bruto até dois mil e 700 euros e de 50 euros por dependente até aos 24 anos de idade, para fazer face à inflação que se situa atualmente nos 10%.

“No meio de muitas dificuldades qualquer bocadinho de apoio é sempre útil e bem recebido pelas pessoas. Claro que não é solução a longo prazo porque os trabalhadores querem enfrentar a vida com o fruto do seu trabalho. Porventura terá sido mal apresentada a solução, mas a discussão de ser ou não, centra-se mais ao nível politico do que ao nível da vida quotidiana”, especificou.

O responsável lamenta que a ajuda seja “pontual” porque as dificuldades dos trabalhadores “vão continuar a existir e os problemas vão ser vividos com maior incidência no próximo ano”.



“Sempre houve pobres que trabalhavam, agora os números são mais altos. Hoje, com o nível de vida que temos, a pobreza aumenta, e muitos dos pobres são pessoas com emprego que não ganham o suficiente para suprir necessidades. Com a crise económica, a pandemia e a situação de guerra, a vida agrava-se”, apresentou.