Angelus de domingo. Papa lembra vítimas de atentado em Mogadíscio e tragédia em Seul

O Papa recordou este domingo as vítimas do atentado de sábado, em Mogadíscio, e da tragédia nas festividades do Halloween em Seul, na última noite.

“Enquanto celebramos a vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte, rezemos pelas vítimas do atentado terrorista que matou mais de 100 pessoas, em Mogadíscio, entre eles muitas crianças”, disse Francisco, no final da recitação da oração do ângelus.

Perante milhares de pessoas, reunidas na Praça de São Pedro, o Papa rezou para que “Deus converta os corações dos violentos”.

O atentado de sábado, na capital da Somália, deixou ainda centenas de feridos.

Dois carros armadilhados explodiram, quase em simultâneo, perto do Ministério da Educação, num ataque atribuído ao grupo al-Shabab, um braço da Al-Qaeda no país africano.

O Papa deixou ainda uma mensagem de condolências pela tragédia ocorrida em festejos do Halloween, na capital da Coreia do Sul.

“Rezemos ao Senhor ressuscitado por todos os que, sobretudo jovens, morreram esta noite, em Seul, pelas trágicas consequências de um inesperado esmagamento da multidão”, declarou.

As autoridades sul-coreanas contabilizaram mais de 150 mortes e centenas de feridos, até ao momento.

Francisco reforçou, depois, a sua preocupação com a Ucrânia.

“Não esqueçamos, por favor, na nossa oração, na nossa dor no coração, da martirizada Ucrânia. Rezemos pela paz, não nos cansemos de o fazer”, pediu.

O Papa voltou ainda a pedir orações pela paz na Ucrânia.