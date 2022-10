Sínodo dos Bispos quer afirmar Igreja como “tenda” onde cabem todos

Tendo como horizonte a próxima assembleia do Sínodo dos Bispos sobre o “Caminho sinodal”, agendado para outubro 2023, o Vaticano publicou esta quinta-feira o “Documento de trabalho para a etapa continental”, com o título “Alarga o espaço da tua tenda!” (Is 54,2).

Após a etapa diocesana, este documento revela, em alguns núcleos, “as esperanças e preocupações do Povo de Deus disperso por toda a terra”, dando agora, às Igrejas locais, “a oportunidade de escutar a voz de umas e de outras, com vista às Assembleias Continentais de 2023, às quais compete elaborar uma lista de prioridades, sobre as quais discernirá a primeira sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que decorrerá de 4 a 29 de outubro de 2023”.

A Santa Sé explica que este documento de 45 páginas, apresentado esta quinta-feira em conferência de imprensa, não é conclusivo, não é um documento do Magistério da Igreja, nem o relatório de um inquérito sociológico, mas propõe-se ajudar “ao serviço da missão da Igreja: anunciar Cristo morto e ressuscitado para a salvação do mundo”.

O documento inclui “a voz aos últimos e dos excluídos” e não esquece os pobres e indigentes, os divorciados, o papel das mulheres, o escândalo dos abusos, o acolhimento dos homossexuais, os desafios do racismo, o drama da guerra e da violência, a defesa dos mais frágeis e os ex-sacerdotes.

O título “Alarga o espaço da tua tenda!”, parte de um ícone bíblico – a imagem da tenda com que se abre o capítulo 54 do livro de Isaías – que oferece uma chave para uma interpretação dos conteúdos do documento, “inserindo-os no âmbito de uma promessa de Deus que passa a ser uma vocação para o seu Povo e a sua Igreja.”, lê-se no texto.

“Esta tenda é um espaço de comunhão, um lugar de participação e uma base para a missão”, acrescenta.

Além do Sínodo de 2023, o Papa decidiu prolongar este “Caminho Sinodal” com mais um novo Sínodo, agendado para outubro de 2024.