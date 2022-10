Padre detido por abusar sexualmente de homem com incapacidades

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, na zona de Foz Côa, um padre de 63 anos suspeito dos "crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".

Em comunicado, a Judiciária explica que o detido é tutor da vítima desde 2017, tendo-a "acolhido na sua residência, oferecendo-lhe trabalho, em troca de alojamento e alimentação, sem qualquer outro pagamento".

"Aproveitando-se das incapacidades psíquicas e da especial vulnerabilidade da vítima", o arguido terá depois exigido serviços sexuais, fechando a vítima em casa e impedindo-a de contactar com o exterior "quando recusava aceder aos seus propósitos".

Fonte ligada à investigação explicou à Renascença que a detenção ocorreu esta manhã, na sequência de buscas realizadas nas instalações da Igreja de Foz Côa, bem como na residência do sacerdote, que tem a seu cargo várias paróquias do concelho que faz parte do distrito da Guarda, mas pertence à diocese de Lamego.

O caso estava a ser investigado há cerca de um mês, na sequência de uma denúncia às autoridades.

O comunicado da PJ adianta ainda que a vítima, um homem de 44 anos de idade, "vai ser instalada num centro de acolhimento e proteção especializado para vítimas de tráfico de seres humanos".

O detido, de 63 anos de idade, sem antecedentes criminais, deverá ser ouvido sexta-feira por um juiz de instrução criminal. Até lá, fica detido na PJ do Porto.

Contactada pela Renascença, a diocese de Lamego diz que foi apanhada "de surpresa” pela notícia da detenção do sacerdote.

O padre Amadeo Castro, coordenador da Comissão diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, garante que não receberam qualquer sinalização prévia deste caso, e que face às notícias agora divulgadas, o bispo de Lamego, D. António Couto, já decidiu que vai abrir um processo canónico.