Igreja ucraniana prepara peregrinação nacional com imagem da Virgem de Fátima

De acordo com o Santuário de Fátima, a imagem da Virgem Peregrina poderá deslocar-se “a todas as zonas onde existir segurança”, e tudo está a ser estudado com o apoio da Missão Fátima-Ucrânia.

Um sinal de esperança

O sacerdote, acompanhado de nove leigos e dois sacerdotes ucranianos recordou com emoção a peregrinação da imagem de Fátima nos últimos sete meses.

“Foi um sinal de esperança que chegou à Ucrânia. Milhares de pessoas rezaram diante desta imagem e muitas, que estavam assustadas e tinham já desistido da vida diante da guerra e das perdas que sofreram, voltaram a acreditar que será possível vencer a guerra e libertar a Ucrânia da ocupação russa”, disse o sacerdote.

“Foi um sinal de esperança, mas foi também um milagre que a presença da Virgem de Fátima operou”, esclareceu.

O reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, que recebeu a comitiva ucraniana que se encontra em Fátima a participar na Assembleia do Apostolado Mundial de Fátima, lembrou a oração “permanente e diária” que se tem feito no Santuário desde que a guerra eclodiu e prometeu “comunhão e união” com a Ucrânia.

“Continuaremos a rezar por vós. Quero que saibam que não estão sozinhos!” disse o sacerdote que agradeceu o “empenho na difusão, aprofundamento e expansão” da mensagem de Fátima nestas paragens europeias.