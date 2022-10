O Papa Francisco disse esta quarta-feira que a pornografia digital é um vício que atinge leigos, sacerdotes e freiras.

“Cada um de vocês pense se já fez a experiência ou teve a tentação da pornografia no digital”, desafiou o Papa, durante um encontro com os seminaristas e sacerdotes que estudam em Roma.

“É um vício que atinge muitos, tantos leigos e leigas e também sacerdotes e freiras. O diabo entra por aí”, enfatizou.



Interrogado sobre o papel do digital e das novas tecnologias, na vida diária, Francisco incentivou a sua utilização ao serviço da vida, mas alertou para os perigos do seu mau uso, quando se saltita continuamente para seguir as notícias aqui e ali, durante todo o dia, ou para “assistir aquele programa ou a música que me interessa e que não me deixa trabalhar".

"Temos tudo à mão, por isso, temos de saber usá-los bem”, sublinhou o Papa.

“Já não falo pornografia criminal, como a dos abusos de crianças, em que tu vês ao vivo casos de abuso: isto é uma degradação; falo apenas da pornografia um pouco mais normal”, disse ainda.

O Papa pediu aos seminaristas e sacerdotes para estarem alerta: “O coração puro, o que recebe Jesus todos os dias, não pode receber estas informações pornográficas que estão na ordem do dia. E se podes cancelar isto do teu telemóvel, cancela-o, deste modo, não terás tentações à mão de semear.”

“Isto enfraquece a alma. É por aqui que o diabo entra e enfraquece o coração sacerdotal. Desculpem ter descido a estes detalhes, mas é uma realidade", rematou.