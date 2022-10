Igreja deve repensar presença na cultura e atividade política, com participação ativa dos leigos

O encontro anual das Comissões Episcopais para as Comunicações Sociais de Portugal e Espanha decorreu em Santiago de Compostela, com o tema “Comunicar uma esperança maior”.

De acordo com o comunicado final, enviado à Renascença, os participantes refletiram sobre a importância de a Igreja “estar presente na sociedade” e “acompanhar todas as preocupações das pessoas do nosso tempo”.

“Torna-se necessário repensar e construir uma nova presença na cultura, na transformação social e na atividade política, com uma participação ativa dos leigos”, destaca o comunicado, que lembra que no atual contexto, em que “as ferramentas digitais comunicam de forma intensa, mas com lacunas”, a comunicação na Igreja “deve continuar a ser repensada, seja pela formação dos comunicadores, seja pelo cuidado nas mensagens que transmite, onde é fundamental a proximidade e o diálogo com todos”.

Para os participantes é necessário “saber contar histórias de perdão” e “reconciliação”, e “comunicar uma esperança realista e resistente, sendo a voz dos sem voz, do sofrimento da terra e da dor dos humanos”.

João Duque, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Xosé Luís Barreiro, politólogo e colunista de imprensa, foram conferencistas neste encontro em que participaram delegados de comunicação social das várias dioceses galegas.