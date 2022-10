Abusos na Igreja. Sacerdotes suspeitos deviam afastar-se, diz bispo auxiliar de Lisboa

Qualquer sacerdote denunciado por abuso devia pedir para deixar de exercer enquanto está a ser investigado, defende o bispo D. Américo Aguiar.



O bispo auxiliar de Lisboa, responsável pela comissão de proteção de menores do Patriarcado, não quis comentar as situações em que, a nível nacional, padres alegadamente suspeitos de abuso continuam no ativo, mas, considera que o afqastamento seria a melhor atitude.

"É aquilo que às vezes pedimos e solicitamos a outras entidades: que a pessoa se afaste ou que peça a suspensão das suas funções, não como assunção de culpa do que quer que seja, mas para não influenciar e não criar qualquer tipo de ruido em volta disso. Como sociedade e como Igreja, penso que era bom que isso, não digo que fosse automático, mas que fosse a decisão normal”, avança D. Américo Aguiar.

O prelado adiantou que, em Lisboa, em dois dos três casos denunciados à comissão que investiga os casos, os sacerdotes envolvidos tomaram essa atitude.

Prémio APAV é “um farol” da luta contra os abusos

O bispo Américo Aguiar falava à margem da entrega do Prémio da APAV - a Associação Portuguesa de Apoio à Vitima - à Comissão Independente que investiga os casos de abusos contra crianças na Igreja, e, por vontade de Pedro Strech, que lidera a comissão, ficou como “guardião” do prémio.

“Gostava de aproveitar aqui a presença do senhor bispo auxiliar de Lisboa, organizador da Jornada Mundial da Juventude, que teve esta semana como primeiro inscrito o Papa - que virá a Lisboa em agosto de 2023 - e torná-lo guardião deste prémio, para que o mesmo possa estar perto do Papa aquando da sua visita a Portugal. Entrego fisicamente este prémio que recebemos hoje", declarou Strecht.