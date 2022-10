Papa Francisco recebe Macron no Vaticano

O Presidente de França, Emmanuel Macron, foi recebido est segunda-feira pelo Papa Francisco, no Vaticano, em audiência privada.

O chefe de Estado francês está em Roma no âmbito do encontro internacional “O grito da paz”, organizado pela Comunidade de Santo Egídio, que termina amanhã no Coliseo, com uma intervenção do Santo Padre.

Segundo a imprensa francesa, entre os assuntos abordados por Macron na audiência com o Papa estão a guerra na Ucrânia, a instabilidade na Europa e alguns temas de atualidade que dividem a sociedade em França, nomeadamente o acolhimento dos migrantes e a legislação sobre o fim de vida.

Entretanto, grupos de vítimas de abuso sexual em França, na sequência de um relatório que revela ataques do clero a mais de 200 mil crianças, condenam a lentidão na resposta da Igreja, tendo instado o Presidente Macron a levantar a questão diretamente ao Papa.

Contudo, segundo o gabinete do Presidente francês citado pela agência Reuters, o assunto já tinha sido previamente abordado com o Papa noutras ocasiiões.

Esta foi a terceira vez que Macron se encontrou com Francisco. A primeira vez foi em junho de 2018 e a segunda audiência em novembro de 2021.