Papa vai rezar pela paz na Ucrânia e no mundo

O Papa anunciou, este domingo, que, na próxima terça-feira, dia 25 de outubro, vai ao Coliseu de Roma rezar pala paz na Ucrânia e no mundo.

Juntamente com Francisco vão estar representantes das Igrejas e comunidades cristãs e das religiões mundiais, reunidos em Roma para o Encontro “O grito da paz”.

“A oração é a força da paz”, disse o Papa. “Continuemos a rezar pela Ucrânia tão martirizada”.

Também durante a oração do Ângelus, o Sumo Pontífice teve uma palavra para a situação na Eritreia.

“Com trepidação, sigo a persistente situação de conflito na Eritreia. Uma vez mais, repito com veemência que a violência não resolve as discórdias mas só aumenta as trágicas consequências.

Apelo a todos os que têm responsabilidade política para que cessem os sofrimentos da população indefesa e se encontrem soluções equitativas para uma paz duradoira em todo o país. Que os esforços das partes para o diálogo e bem comum possa levar a um percurso concreto de reconciliação. Que não falte aos irmãos e irmãs etíopes, tão duramente afetados, a nossa oração, a nossa solidariedade e ajuda humanitária", referiu.