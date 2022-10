Abertas inscrições à JMJ Lisboa 2023. Papa Francisco é o primeiro peregrino

Estão abertas as inscrições à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, em Lisboa, e o Papa Francisco é o primeiro peregrino na lista.

O Papa inscreveu-se, este domingo, no decorrer da recitação do Angelus na Praça São Pedro no Vaticano, em Roma, marcando assim a abertura das inscrições para maior encontro religioso de jovens de todo o mundo, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto em Lisboa sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.

O anúncio de Francisco, na janela do Palácio Apostólico, foi acompanhado por duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

As iniciativas da JMJ Lisboa 2023 têm acesso gratuito para todos. O Comité Organizador Local organiza e disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever e aceder a um conjunto de serviços, como alojamento, alimentação, transporte e segurança e o "kit" do peregrino.



Para efetuar a inscrição como peregrino, voluntário ou bispo, ou consultar mais informações, pode visitar o site oficial.