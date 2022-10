Torre do Tombo recebe processo do atentado contra João Paulo II de forma transitória

O processo judicial da tentativa de atentado contra o Papa João Paulo II, em maio de 1982, no Santuário de Fátima, vai transitoriamente para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, revela o diretor-geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas.

"Vamos receber o processo transitoriamente. Tratando-se de um processo individual, ele será remetido depois para o Arquivo Distrital de Santarém, espaço mais indicado devido à relevância do processo", afirma à agência Lusa Silvestre Lacerda.

A Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas tem a tutela do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa.

Na Torre do Tombo estão milhares de processos judiciais, sendo o mais antigo do século XVI, explicou Silvestre Lacerda.

"Depois há um hiato, por ocasião do domínio filipino [1580-1640]. A partir do século XVIII, há um número bastante significativo de processos judiciais. A explosão documental ocorreu no século XX", adiantou.

"Ballet Rose", Humberto Delgado e Sá Carneiro

Entre os processos mais emblemáticos que estão na Torre do Tombo encontram-se o do assassino do Aqueduto das Águas Livres, o "Ballet Rose", a reabertura do processo do assassinato de Humberto Delgado e a morte de Francisco Sá Carneiro, acrescentou o diretor-geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas.

No primeiro caso, são atribuídas ao espanhol Diogo Alves dezenas de mortes no Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa, na primeira metade do século XIX.

Já o caso "Ballet Rose", tornado público pela imprensa britânica em 1967, foi um esquema de pedofilia e prostituição que envolveu altas figuras do Estado Novo.

"Entre os envolvidos no escândalo sexual estão ministros do governo de Salazar, militares, grandes empresários ligados à indústria, banca e alta finança, membros da aristocracia ou da Igreja", segundo o sítio na Internet do Museu do Aljube.

Humberto Delgado (1906-1965) foi candidato presidencial em 1958, tendo sido, após as eleições, obrigado a exilar-se. Foi assassinado pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), em Espanha.

Francisco Sá Carneiro (1934-1980), um dos fundadores do PPD/PSD, era primeiro-ministro quando o avião onde seguia com outras pessoas, incluindo o então ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, se despenhou em Camarate.

O relatório da X Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, de 23 de junho de 2015, concluiu que a queda do avião se deveu a um atentado.