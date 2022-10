“Temos de olhar a arte religiosa como um fator de enriquecimento da fé”

Os 70 anos da criação do MRAR - Movimento de Renovação da Arte Religiosa vão ser assinalados na próxima segunda-feira, 24 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian. Numa sessão pública, às 16 horas, o Centro Nacional de Cultura vai lembrar a importância deste movimento que nasceu “da vontade de um grupo de artistas católicos empenhados em elevar a arquitetura religiosa e a arte sacra em Portugal a uma maior dignidade e qualidade plástica”, e que não queriam manter os “modelos arquitetónicos de cariz mais tradicionalista” nas novas construções religiosas.

Na sessão vai ser lançado um 'ebook', com uma seleção de 50 textos e artigos escritos entre 1947 e 1970 por 15 sócios do Movimento, e cuja leitura continua pertinente e atual, diz Guilherme d’Oliveira Martins. À Renascença este responsável do Centro Nacional de Cultura começa por sublinhar que a criação do movimento foi “um momento decisivo, quer pelas pessoas que estiveram envolvidas, e que foram figuras fundamentais da cultura portuguesa da altura - mais direta ou indiretamente ligados à Igreja, mas não só. Depois, pela preocupação do MRAR, que foi garantir que houvesse uma renovação termos arquitetónicos e culturais relativamente às construções religiosas, designadamente nos centros urbanos de Lisboa e do Porto”.

Guilherme d’Oliveira Martins destaca alguns exemplos. “Não podemos esquecer a construção da igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, que constituiu um primeiro exemplo de aplicação da arte moderna a um edifício religioso”, e onde houve uma “extraordinária capacidade inovadora de pôr Almada Negreiros a intervir naquela igreja”, com os seus painéis, como faria também na de Santo Condestável, onde os vitrais são da sua autoria.

Para Guilherme d’Oliveira Martins a importância do MRAR não ficou circunscrita no tempo, e fez mesmo mudar a arquitetura religiosa e a arte sacra, “não na dimensão ampla que os promotores gostariam, mas fez mudar, e permitiu termos, também em Lisboa, a igreja do Sagrado Coração de Jesus, do arquiteto Nuno Teotónio Pereira”. De resto, é da sua autoria um dos textos que estão disponíveis no 'ebook' que vai ser apresentado. “É um texto de 1953, exatamente sobre a arquitetura religiosa”. Mas, há mais.

“Temos textos extraordinários de Vitorino Nemésio, precisamente sobre a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e sobre a preocupação de olhar aquilo que de mais moderno se fazia em termos europeus, para incorporar o espírito do Concílio Vaticano II relativamente à renovação da arte religiosa”.

Arte religiosa como um fator de enriquecimento da fé



Destaca, ainda, as contribuições de José Escada, e dos arquitetos Nuno Portas e “João de Almeida, que nos deixou há relativamente pouco tempo, e que quando iniciou a sua intervenção no MRAR era presbítero, mas viria depois a deixar a Igreja e a ser reduzido ao estado laical. “Em termos programáticos é um dos autores que melhor formulou a exigência relativamente a esta necessidade de renovação da arte”.

“António Freitas Leal, o padre António dos Reis Rodrigues - que veio a ser bispo -, João Maia Santos, Maria José Mendonça, Madalena Cabral, José Escada, Diogo Lino Pimentel, Avelino Rodrigues, o futuro bispo Albino Cleto, ou o teólogo Henrique Noronha Galvão, todos eles estiveram envolvidos no Movimento de Renovação da Arte Religiosa”, lembra ainda Guilherme d’Oliveira Martins, sublinhando que todo o livro merece ser divulgado e lido.

“É um 'ebook' notável, com textos muitos deles surpreendentes, porque são figuras que não estando diretamente ligadas à arquitetura ou às artes, mas sim ao mundo cultural, permitem olhar as possibilidades de renovação da arte religiosa. Sobre o tema é difícil encontrar outros textos melhores, não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais”.

“São textos de grande atualidade” e a sua leitura “será extraordinariamente útil para permitir que a ideia de renovação da arte religiosa possa frutificar e multiplicar-se. Não são textos e reflexões que se fiquem apenas no tempo, são atuais para os dias de hoje”.

Mas, hoje, há sensibilidade em termos artísticos para representar a fé e espiritualidade? Guilherme d’Oliveira Martins acha que sim. “Sobretudo num período sinodal como aquele em que nos encontramos, é indispensável refletir, e daí a oportunidade desta obra, para garantir esta renovação e esta possibilidade de olharmos a arte religiosa como um fator de enriquecimento da fé”.

Coordenado pelo arquiteto João Alves da Cunha, e com introdução do padre João Norton de Matos, o livro “está publicado online, livre” no site da Brotéria e no site do Centro Nacional de Cultura.