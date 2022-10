Marcelo e Costa garantem que Portugal está preparado para a JMJ de Lisboa

20 out, 2022 - 11:00 • Olímpia Mairos

O Presidente da República e o Primeiro-ministro enviaram uma mensagem para o Encontro Preparatório Internacional da JMJ Lisboa 2023, que reuniu em Fátima mais de 400 jovens de todo o mundo, assegurando que o país está preparado para receber o evento que vai reunir jovens de todo o mundo com o Papa Francisco. Marcelo Rebelo de Sousa começou por afirmar que “toda a sociedade está a mobilizar-se” para que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) corra bem, sublinhando a disponibilidade de “todas as instituições” na preparação do evento. “A nível de todas as instituições, incluindo todo o poder político, as câmaras municipais, o Governo, o Parlamento, o Presidente da República, mas incluindo sobretudo a sociedade portuguesa, que é o mais importante, está a mobilizar-se para que corra bem a jornada, para que um milhão, dois milhões, que cá chega e cá passem os dias importantes para a sua vida, se sintam em sua casa”, assegurou. Sublinhando a universalidade da Jornada, Marcelo garante que o evento “é mais do que uma realidade confessional”. “Nós vemos a jornada como mais do que uma realidade confessional. É evidente que é uma iniciativa, neste caso, do Papa João Paulo II, que depois passou a Bento XVI, que passou ao Papa Francisco, que, esperamos todos, venha até Portugal, mas é mais do que uma iniciativa da Igreja Católica Universal. É uma iniciativa que deve ser vista como uma iniciativa cultural e civilizacional mais ampla, mais aberta, mais ecuménica, como ampla, aberta e ecuménica é a sociedade portuguesa”, destacou.

Mobilização da juventude na construção de um mundo melhor Depois, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que a Jornada será um importante momento de reflexão e de mobilização da juventude na procura de um futuro mais justo. “É um momento de reflexão sobre os problemas do mundo, num tempo de pandemia e de guerra, de reflexão feita pela juventude e de mobilização da juventude para ir mais longe, construindo um futuro mais livre, mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, mais humano”, afirmou. “É isso que é o fundamental. É isso que esperamos que motive quem venha até Lisboa, até Portugal e daqui saia com uma vontade reforçada de mudar o mundo para muito, muito melhor do que aquilo que é”, sublinhou o Presidente. Depois, em inglês, o Presidente desafiou os participantes na jornada de Lisboa à construção de um futuro melhor. “Quero recebê-los como presidente de Portugal e de todos os portugueses, esperando que encontrem Portugal, em Lisboa, centros de reflexão, meditação e de mobilização para uma mudança do mundo para melhor, para muito, muito melhor, um futuro com mais paz, mais justiça, mais fraternidade, mais liberdade, com mais inclusão. Nós precisamos, nós precisamos de um futuro muito, muito melhor”, disse Marcelo.

“Cá vos esperamos em agosto” Também o Primeiro-ministro, António Costa, deixou uma breve saudação aos cerca de 400 participantes no Encontro Preparatório Internacional da JMJ Lisboa 2023. “Não queria deixar-vos partir sem deixar uma mensagem de agradecimento pela visita que fizeram a Portugal e esperar que na visita às diferentes dioceses tenham encontrado um entusiasmo redobrado para que regressem em agosto para Jornadas Mundiais da Juventude”, disse Costa aos jovens. O primeiro-ministro reiterou que Jornada será um momento de grande orgulho para os portugueses e afirma-se certo de que Portugal estará preparado para acolher todos os participantes. “Para nós, portugueses, vai ser um momento de grande orgulho poder acolher, a convite do Papa Francisco, a juventude de todo o mundo para que aqui se encontrem sem fronteiras naqueles que são os valores que são partilhados e devem ser acarinhados por toda a humanidade: os valores da paz e da fraternidade entre os povos”, destacou. “Cá vos esperamos em agosto e, estou certo de que, estaremos perfeitamente preparados para vos acolher a todos de corações abertos”, concluiu.