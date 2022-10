Loures prevê gastar 10 milhões na JMJ. "Estaremos prontos"

A Câmara Municipal de Loures garante que, no que depende da autarquia, tudo vai estar preparado na primeira semana de agosto de 2023, altura em que decorre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa.

O autarca Ricardo Leão fala num “enorme desafio” e diz que a Câmara vai estar pronta. “Posso garantir que estaremos prontos, em agosto próximo, para Loures cumprir a sua obrigação”, disse à margem de uma visita feita esta quinta-feira à sede da JMJ2023, no Beato, em Lisboa.

“Foi um milagre tirar dali aqueles contentores. Não vai ser preciso outro milagre para que Loures possa estar pronta para receber os peregrinos”, ironiza o atual presidente da autarquia, sem medo dos prazos.

Loures é um dos locais que vai receber o evento, que vai desenrolar-se em torno do Rio Trancão (afluente do Tejo), desde a zona por onde passa a ponte Vasco da Gama, e estender-se pela zona ribeirinha do Rio Tejo durante vários quilómetros no município de Loures. Ricardo Leão confirma aquela que já tinha sido a previsão sobre o Orçamento da Câmara para gastar na Jornada: “Quantificadamente, andará a rondar entre os 9 e os 10 milhões de euros”.

Numa organização que se prevê complexa, e que envolve diferentes entidades: Governo, Fundação JMJ (Igreja), CM Lisboa e CM Loures; falta ainda assinar o memorando que acerta os detalhes entre todas as partes.

Relação “excelente” com Carlos Moedas

Apesar das cores políticas serem diferentes, de um lado Lisboa, liderada por Carlos Moedas (PSD), do outro Loures, encabeçada por Ricardo Leão (PS); o presidente da Câmara de Loures garante que isso não vai interferir na organização da JMJ.

“A mim pouco me importa as siglas partidárias, aliás nós temos um acordo de governação com o PSD”, atira Ricardo Leão, referindo-se ao acordo que teve de fazer para derrubar o PCP e reconquistar a Câmara de Loures, depois das autárquicas de setembro de 2021. “Estivemos sempre bem entendidos”, sentencia, assegurando que seria incapaz de “colocar em causa” a JMJ por uma “qualquer trica política”.

O socialista garante que a autarquia não coloca “os interesses partidários à frente dos interesses das pessoas”, e que essa prática vai ser transportada para este evento. Pessoalizando, Ricardo Leão classifica como “excelente” a relação que mantém com Carlos Moedas, figura com quem vai ter de articular a organização da Jornada.

“Tenho uma relação excelente com o presidente Carlos Moedas, digo mesmo e sublinho: excelente”, reitera o autarca de Loures em resposta a uma pergunta da Renascença, onde acabou por distribuir elogios pelas restantes entidades envolvidas.