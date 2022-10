Papa vai à festa dos 90 anos de uma prima

O Papa Francisco vai viajar, nos dias 19 e 20 de novembro, até Asti, na região do Piemonte, no noroeste da Itália, para participar no aniversário dos 90 anos de uma prima. Foi na região de Asti que viveram os pais e avós paternos de Jorge Bergoglio e lá ainda se encontram alguns familiares, incluindo a aniversariante, cujo nome não foi divulgado.



Uma nota do Vaticano anuncia que, na tarde de sábado, 19 de novembro, o Papa Francisco viajará para Asti, “por ocasião do aniversário de 90 anos de uma sua prima e para encontrar parentes, em visita privada”.

No domingo, 20 de novembro, Francisco presidirá à missa na catedral de Asti, para encontrar a comunidade diocesana de onde partiram os pais e avós paternos para emigrar para a Argentina, a 1 de fevereiro de 1929.

Em junho de 2015, durante uma visita oficial a Turim, Bergoglio teve ocasião de se reunir com alguns parentes, mas nunca mais foi a Asti.

Ao longo destes nove anos de pontificado, a autarquia de Asti insistiu, por várias vezes, sem sucesso, para o Papa visitar a terra dos seus avós com alguns convites originais, como uma garrafa de Grignolino, o vinho local, com um rótulo especial: "Ast t'aspeta a bras duert" (Asti te espera de braços abertos). Mas só agora, finalmente, graças ao aniversário de uma sua prima, Bergoglio regressa à terra dos seus antepassados.

O avô do atual Papa, Giovanni Bergoglio, nascido em 1884, emigrou para Turim em 1906 e casou-se com Rosa Vassallo, natural de Piana Crixia (Liguria). O pai de Jorge Mario Bergoglio nasceu já em Turim em 1908.

A família paterna estabeleceu-se em Asti, tendo aí aberto uma mercearia.