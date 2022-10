Missionária descreve cenário de horror no Haiti. "Está nas mãos de gangues"

A irmã Marcela Catozza, missionária italiana instalada no Haiti desde 2006, diz que o país está a atravessar um período de forte turbulência política e social, com o caos e a violência a tomaram conta das ruas dos principais bairros das cidades, onde grupos armados, verdadeiros gangues, têm vindo a impor a lei do mais forte.

“É horrível, e é o povo que mais sofre. A cidade está nas mãos de gangues. O povo está faminto, as escolas estão fechadas. Não há trabalho, os hospitais estão encerrados porque não têm combustível para os geradores. É impossível viver nestas circunstâncias”, descreve à Fundação AIS.

Nestas declarações, a religiosa, que pertence à Fraternidade Missionária Franciscana, faz o retrato de um país em implosão, onde nada funciona, onde a pobreza, que já é crónica, se agravou imenso nos últimos tempos.

“A Igreja também está a ser atacada”, refere, aludindo ao assassinato de uma irmã, também italiana, Luisa del Orto, abatida a tiro no passado dia 25 de junho.

A religiosa lembra outros ataques à Igreja nomeadamente à Catedral de Nossa Senhora da Assunção. “Deitaram fogo à catedral e tentaram matar os bombeiros que chegavam para apagar as chamas. Depois, tentaram ainda destruir as paredes da catedral com um camião”, recorda.

“Em Port-de-Paix e em Les Cayes, e também noutras cidades, atacaram edifícios da Cáritas, levando tudo, incluindo toda a ajuda humanitária, e destruindo os escritórios do pessoal”, acrescenta a irmã que está, desde agosto, em Itália e que aguarda pelo regresso ao Haiti.

A própria missão das religiosas, numa das favelas da capital, também não escapou à violência.

“Há cerca de um mês atearam fogo à nossa capela. Tudo foi queimado. O altar, os bancos... Não sobrou nada. O Santíssimo Sacramento foi salvo porque o levo sempre para um lugar seguro quando parto”, esclareceu em declarações à AIS.