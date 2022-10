JMJ Lisboa 2023 com acesso gratuito a todas as iniciativas

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 vai disponibilizar diversas modalidades de pacotes, para que os peregrinos que assim o desejem, possam usufruir de um conjunto de serviços, durante uma semana ou num período escolhido.

Em comunicado, o COL sublinha, no entanto, que “o acesso a todas as iniciativas da JMJ Lisboa é gratuito”, nomeadamente “a Missa de Abertura, Acolhimento do Papa, Via-Sacra, Vigília com o Santo Padre e Missa de Envio, entre outros”.

Para ajudar os peregrinos a terem acesso a um conjunto de serviços “de forma organizada”, o COL disponibiliza diversos pacotes de acordo com o tempo de estadia de cada participante, nomeadamente no que diz respeito ao alojamento, alimentação, seguro de acidentes pessoais, transporte e o kit do peregrino.

“Os valores dos pacotes vão desde 50 euros a 235 euros, mediante a opção escolhida”, e os peregrinos “poderão estender a sua estadia por mais um dia, por mais 20 euros”, indica a organização.

“O acesso à JMJ é sempre gratuito para todas as pessoas”, frisa Duarte Ricciardi. O secretário-executivo do COL da JMJ Lisboa 2023, lembra que, à semelhança do que acontece em todas as jornadas, “são sempre organizadas e disponibilizadas opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever e aceder a um conjunto de serviços”.

As inscrições devem abrir até ao final deste mês de outubro e podem ser feitas através do site https://lisboa2023.org/pt, onde pode encontrar outras informações relativas às diferentes modalidades de pacotes, com diversos serviços incluídos.