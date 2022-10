Pobreza. "Pessoas com menos rendimentos em Portugal são as primeiras a sofrer na pele"

No dia em que a Pordata revelou que, no primeiro ano da pandemia, a pobreza aumentou 12,5%, colocando Portugal no 13.º lugar do ranking dos países mais pobres da União Europeia, o presidente da comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana mostrou-se preocupado com a forma como a situação está a evoluir.

Em entrevista à Renascença, D. José Traquina disse que os números confirmam o que as instituições da Igreja já vêm sentindo no terreno, dá conta das dificuldades que o aumento da procura das instituições tem causado e pede ao Governo que ajuste o Orçamento do Estado para 2023 à realidade do país.

"Com a pandemia e agora os efeitos da guerra e da inflação", o bispo salienta que as "coisas se tornaram mais complicadas". "Nomeadamente, as Cáritas Diocesanas e as Cáritas Paroquiais em Portugal já estão, há algum tempo, a receber muitos pedidos de apoio de pessoas e famílias".

Logo, D. José Traquina realça que os dados, aliados à experiência no terreno, já "indiciavam as aflições". O bispo preocupa-se ainda com as dificuldades que são sentidas, sobretudo, pelas pessoas com baixos rendimentos.

"As pessoas que têm menos rendimentos em Portugal, com a inflação e os custos de vida, são as primeiras a sofrer na pele. É evidente para toda gente que quem ganha menos ia sofrer mais com isso, a ter que fazer uma vida sóbria à força", lamenta.