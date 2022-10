Silva Peneda. “Não é possível uma sociedade livre sem uma classe média forte”

Silva Peneda declara-se “muito preocupado com a vida das Instituições que estão exauridas” e alerta para a falta de camas para os cuidados continuados. "As instituições que têm cuidados continuados têm de os suportar e isso é insustentável."

Nesta entrevista que surge na véspera do arranque do 34.º Encontro Nacional da Pastoral Social, Silva Peneda afirma que “seria um desastre total” pensar a sociedade portuguesa sem a presença das IPSS.

José Silva Peneda, antigo ministro do Emprego e Segurança Social e presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), considera positivas algumas das medidas de apoio às famílias inscritas no Orçamento do Estado (OE) para 2023, mas aponta que o seu impacto no IRS é de apenas dois por cento.

Se recuarmos umas boas décadas, quando o Muro de Berlim caiu e assistimos ao fenómeno da globalização, um grande escritor, um pensador, o Fukuyama, que é professor universitário nos Estados Unidos, escreveu um livro que era "O fim da história". Defendia-se que caminhávamos para um mundo em que as democracias liberais seriam dominantes. Criaram-se expectativas no sentido de que tudo seria um futuro risonho no mundo do trabalho, com salários dignos, com aumentos de situação, de vida e de espaço e tempo para o lazer e para a família, e que o mundo seria muito melhor. Ora, quando se criam expectativas tão boas e depois elas não se concretizam, segue-se a desilusão e a falta de ambição. Foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que aquilo que se pensava que se podia concretizar depois da queda do Muro de Berlim não se concretizou.

A tendência é para melhorar?

Depende. Para se melhorar temos de ter algumas âncoras e essas âncoras só se podem contar no plano dos valores. Começo pelo primeiro dos valores, que é a pessoa humana nas suas outras dimensões. A pessoa humana tem que ter o sentido centro de toda a atuação política, no sentido nobre do seu termo porque a vida é o encontro com o outro. E se a pessoa humana não estiver no centro das preocupações de quem dirige, de quem lidera as múltiplas facetas de organizações da sociedade alguma coisa está mal.

E isso foi tido em conta, neste OE, nomeadamente, quando foram anunciadas medidas para reduzir a fatura da luz. Há um pacote de medidas para as famílias...

De algum modo, de algum modo. Mas ainda no plano dos valores queria ainda falar de mais um e vai ao encontro da sua pergunta: é o valor da liberdade. Esse valor está em risco numa sociedade onde grassa a pobreza - e, no nosso caso, são 2-3 milhões (dados do Eurostat) de pessoas em risco de pobreza, ou seja, 22,4 por cento da população. Isto é impressionante e o mais impressionante é que 11% desses que estão em risco de pobreza são trabalhadores, são gente que trabalha.

Portugal, neste momento, é o oitavo país da União Europeia na pior situação. E com a pandemia alguns países conseguiram minorar isto. Doze países conseguiram minorar e diminuir os sintomas da pobreza. Durante o período da pandemia, só no primeiro ano, criámos 228 mil novos pobres, o que dá a ideia de que isto representa a cidade do Porto.

A par disto, quando se fala de pobreza, se falamos de desigualdades, também elas se acentuaram. Portanto, temos uma tendência - e o orçamento é para um ano - e uma tendência que vem de trás, em que a pobreza está a aumentar, as desigualdades estão a aumentar.

A este valores fundamental da social portuguesa, que é a pessoa humana no centro, junta-se o problema das liberdades e acresce mais um e pouca gente fala nele: é que temos seis milhões de compatriotas emigrados. Ocupamos o último lugar na União Europeia. Não há nenhum país europeu que tenha estes valores. Fui ver e só há países que têm mais do que isso são os países em que as pessoas fogem pela guerra ou por catástrofes naturais, o que também não abona muito a nosso favor. Um orçamento não resolve probelmas destes, só pode resolver uma cultura de compromisso.