Papa elogia o “génio pedagógico e teológico” de Giussani

“O potencial do vosso carisma ainda está em grande parte por descobrir” disse o Papa aos membros do Movimento Comunhão e Libertação (CL). “Encorajo-vos a encontrar formas e linguagens adequadas para que o carisma que Dom Giussani vos transmitiu chegue a novas pessoas e novos ambientes, para que possa falar ao mundo de hoje, que mudou desde o início do vosso movimento.”

Para assinar os 100 anos do nascimento sacerdote italiano Luigi Giussani, fundador deste movimento, o Santo Padre presidiu a um encontro na Praça de São Pedro, que reuniu milhares de pessoas de todas as idades, provenientes dos quatro cantos do mundo.

“Exprimo a minha gratidão pessoal pelo bem que me fez meditar em alguns livros de Dom Giussani, enquanto sacerdote; e faço-o também como Pastor universal por tudo o que ele soube semear e irradiar por toda a parte para o bem da Igreja”, afirmou no seu discurso.

“Dom Giussani foi pai e mestre, foi servidor de todas as angústias e situações humanas que encontrava na sua paixão educativa e missionária. A Igreja reconhece seu génio pedagógico e teológico, desdobrado a partir de um carisma que lhe foi dado pelo Espírito Santo para ‘utilidade comum’”.

O Papa elogiou ainda grande herança espiritual deste sacerdote italiano e exortou os presentes a segurem “a sua paixão pela educação, o seu amor pelos jovens, o seu amor pela liberdade e a responsabilidade pessoal de cada um perante o seu destino, o seu respeito pela irrepetível singularidade de cada homem e de cada mulher.”

Agora, celebrar os 100 anos do fundador não é “mera nostalgia”, mas “a grata lembrança de sua presença”, esclarece o Papa, que agradeceu ao padre Julian Carrón, (o presidente anterior, que sucedeu a Giussani e renunciou em novembro de 2021) pelo seu serviço à frente do movimento e “por manter firme o leme da comunhão com o pontificado”.

Nesta fase de transição de liderança, o Papa sublinhou que “os tempos de crise são sempre tempos de renovamento e de impulso missionário.”

Em jeito de conclusão, Francisco pediu uma ajuda concreta, convidando cada um a acompanhá-lo “na profecia da paz”.

Num mundo, “cada vez mais violento e bélico que me assusta”, a paz passa pela “profecia que indica a presença de Deus nos pobres, nos abandonados e vulneráveis, condenados ou postos de lado na construção social” e também “na profecia que anuncia a presença de Deus em cada nação e cultura, indo ao encontro das aspirações de amor e verdade, justiça e felicidade que pertencem ao coração humano e que pulsam na vida dos povos”. E acrescentou: “Que esta santa inquietação profética e missionária arda nos vossos corações”.

Quando o Papa saiu, o coro internacional cantou em português “Miraculosa, rainha do Céu”, com toda a Praça de São Pedro a invocar o fim guerra e “a paz de Jesus”.

O Movimento Comunhão e Libertação está presente em mais de 70 países. Em Portugal há cerca de 500 membros, dos quais 250 participaram no encontro de hoje com o Papa.